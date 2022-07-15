Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российская компания по производству отечественных автомобилей "Группа ГАЗ" подала заявку на регистрацию товарных знаков "Чайка" и "Волга-21" в Роспатент. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на производителя.
Отмечается, что предприятие уже имеет зарегистрированные знаки в категории игрушек и транспортных средств. Сейчас завод подал на регистрацию объемных товарных знаков в виде изображений автомобилей "Чайка ГАЗ-13" и "Волга ГАЗ-21", а также других моделей ГАЗ. Заявку подали на оформление регистрации в категории сувенирной продукции.
"Мы видим большой интерес поклонников марки к сувенирам с символикой ГАЗа, поэтому планируем в ближайшее время запустить продажу сувенирной продукции", – прокомментировали в компании.
Представители завода также отметили, что приобрести сувениры с изображением раритетных автомобилей все желающие смогут на сайтах маркетплейсов и выставках.
Товарные знаки, уточнили в компании, регистрируются в категориях, к которым относится большой набор товаров. Далее ГАЗ выбирает виды, которые можно воссоздать в качестве сувенирной продукции.
Ранее в Москве состоялся фестиваль "Ретрорейс". На мероприятии гости могли увидеть советские модели "Волга", "Победа" и других популярных исторических марок. Также на выставке представили средства передвижения грузовой, складской и учебной категорий.
В Москве проходит автофестиваль "Ретрорейс"
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