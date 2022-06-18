Москвичам рассказали, как изменится российский рынок автомобилей

В России могут возродить культовые автомобильные бренды "Волга" и "Победа". Об этом заявили в Минпромторге. Между тем "АвтоВАЗ" объявил о производстве новой антикризисной Лады. Эта машина будет и стоить дешевле, и почти не будет зависеть от импортных комплектующих.

Свое влияние на авторынке стали расширять и другие игроки, в том числе китайский Haval. На чем будут ездить россияне и готовы ли они пересесть на отечественный и китайский автопром? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

