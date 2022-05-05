Шоколадные батончики и печенье стали любимыми сладостями жителей РФ

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Россияне среди сладостей предпочитают печенье и шоколадные батончики, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора по омниканальному бизнесу "Перекрестка" Евгению Чечеткину.
По данным аналитиков экспресс-доставки "Перекрестка", жители РФ заказали более 150 тысяч штук печенья и 120 тысяч штук шоколадных батончиков. Свыше 100 тысяч раз была куплена карамель на палочке со вкусом манго, чуть реже россияне выбирали молочный шоколад.
Специалистами была проанализирована информация о вкусах пользователей в более чем 90 городах РФ. По данным исследования, порядка четырех миллионов заказов, где фигурировали позиции категории "Сладости и снеки", было оформлено россиянами за год. Чаще всего сладкое заказывали жители Москвы (свыше 1,7 миллиона десертов) и Екатеринбурга (около 1,5 миллиона).
На один заказ в среднем был потрачен 1 751 рубль, из них 257 рублей приходилось на сладкое.
По словам экспертов, более 93 тысяч заказов, включающих сладости, россияне сделали в феврале и марте.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что чрезмерное употребление сладкого может привести к развитию метаболического синдрома.
Болибок отметил, чтобы избежать переедания сладкого, необходимо соблюдать нормы потребления. Он объяснил, что при определенном возрасте, весе, индексе массы тела и трудовых энергозатратах установлены необходимые калорийность рациона и соотношение белков, жиров и углеводов.
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