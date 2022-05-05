Биолог предупредила об опасности подсластителей

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Употребление искусственных заменителей сахара может привести к диабету второго типа. Об этом в интервью радио Sputnik заявила биолог Ирина Мальцева.

Она пояснила, что у человека рецепторы к сладкому есть не только в ротовой полости, но и внутри организма. Рецепторы реагируют на подсластитель, как на глюкозу. Как уточнила эксперт, мозг не может отличить, настоящая глюкоза попадет в кровь или подсластитель. Мозг дает команду поджелудочной железе, что надо снизить уровень глюкозы с помощью инсулина, несмотря на то, что глюкозы как таковой в еде не было.

Таким образом подсластитель провоцирует выброс большого количества инсулина. Это может привести к развитию инсулинорезистентности, а в итоге и к диабету второго типа.

По словам биолога, лучше есть на десерт фрукты и ягоды, а не прибегать к помощи подсластителей.

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