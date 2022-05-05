Биолог предупредила об опасности подсластителей

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Употребление искусственных заменителей сахара может привести к диабету второго типа. Об этом в интервью радио Sputnik заявила биолог Ирина Мальцева.
Она пояснила, что у человека рецепторы к сладкому есть не только в ротовой полости, но и внутри организма. Рецепторы реагируют на подсластитель, как на глюкозу. Как уточнила эксперт, мозг не может отличить, настоящая глюкоза попадет в кровь или подсластитель. Мозг дает команду поджелудочной железе, что надо снизить уровень глюкозы с помощью инсулина, несмотря на то, что глюкозы как таковой в еде не было.
Таким образом подсластитель провоцирует выброс большого количества инсулина. Это может привести к развитию инсулинорезистентности, а в итоге и к диабету второго типа.
По словам биолога, лучше есть на десерт фрукты и ягоды, а не прибегать к помощи подсластителей.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, можно ли есть шашлык при гипертонии. По словам специалиста, полакомиться жареным мясом могут люди, чье состояние вышло в ремиссию. Однако даже в этом случае порция должна быть небольшой. Дело в том, что соль, майонез и другие пищевые добавки задерживают жидкость в организме, что негативно сказывается на давлении.
"Доктор 24": сахарозаменители
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