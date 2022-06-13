Столичные производители одежды увеличили поставки своей продукции почти вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За первый квартал текущего года столичные производители одежды увеличили поставки своей продукции на 91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Городские фабрики только за три месяца этого года изготовили более 342 тысяч пар обуви, почти 157 тысяч комплектов спецодежды и 342 тысячи квадратных метров нетканых материалов", – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Заммэра Владимир Ефимов в свою очередь отметил, что за указанный период столичные предприятия отгрузили одежды на 11,4 миллиарда рублей. При этом выпуск продукции увеличился на 8,4%.

Уточняется, что всего в городе работают 211 предприятий легкой промышленности. Они дают работу более чем 18 тысячам горожан. Городом предусмотрены льготы для таких предприятий. Например "Большевичка" имеет статус промышленного комплекса, что расширяет перечень послаблений, на которые она может претендовать.

Ранее Сергей Собянин сообщил об увеличении в Москве на 120% производства одежды и изделий из кожи, а также на 240% – выпуска текстильных изделий в 2021 году. По его словам, компании легкой промышленности вложили 1,54 миллиарда рублей в обновление оборудования, а также уплатили в бюджет города 1,4 миллиарда рублей налогов.

