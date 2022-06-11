"Специальный репортаж": недетская Арктика

В Москве жара, а в Арктике снег не тает круглый год. 14 столичных школьников, вооружившись лыжами, отправились в экспедицию на мыс Челюскин.

Специальный корреспондент Антон Дергачев тоже добрался до крайней точки материка и выяснил, зачем дети решили по Арктике гулять, а заодно узнал, как они жили в палатках в экстремальных условиях севера, и как их встретили люди, живущие в вечной мерзлоте.

Подробнее – в программе "Специальный репортаж"

