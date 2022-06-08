Более 30 крупных мероприятий пройдут на ВДНХ летом

Более 30 фестивалей, концертов, экскурсий, мастер-классов и спортивных игр пройдут на ВДНХ летом.

В рамках дальнейшего развития территории определены несколько направлений: ВДНХ музейная, парковая, спортивная и даже гастрономическая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

