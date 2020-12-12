Автомобиль въехал в толпу демонстрантов в Нью-Йорке

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Автомобиль въехал в толпу участников демонстрации в Нью-Йорке. Такую информацию приводит местный филиал телеканала ABC.

По имеющимся данным, инцидент случился в районе Манхэттен.

В результате аварии пострадали 7 человек. Некоторые из них были госпитализированы. При этом угрозы для жизней пострадавших отсутствуют.

Сообщается, что за рулем машины находилась женщина. Она не делала попыток скрыться с места происшествия и провела разговор с полицейскими. О ее задержании информации нет.

Как передает телеканал Fox News, демонстранты проводили мероприятие в поддержку движения "Жизни темнокожих имеют значение". Оно было сформировано в США после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее машина сбила двух человек на пешеходном переходе в Москве. Инцидент произошел на Ставропольской улице.