Водитель легковушки насмерть сбила пенсионера на севере Москвы

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Женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, совершила наезд на пенсионера в Ховрине. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

В столичном главке МВД уточнили, что инцидент произошел по адресу улица Клинская, дом 8, строение 2. Отмечается, что водитель KIA Sorento ехала по двору. В результате наезда автомобиля пожилой мужчина скончался.

По факту смерти мужчины 1932 года рождения правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Ранее один человек погиб в ДТП с двумя грузовиками в Подмосковье. Уточнялось, что скончался водитель машины, выехавшей на встречку.