В Подмосковье один человек погиб в ДТП с двумя грузовиками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате один человек погиб и еще один пострадал, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе МВД по Московской области, авария произошла на 69 километре Можайского шоссе. Легковая автомашина выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с двумя грузовиками и другой легковушкой.

Погиб водитель машины, которая выехала на встречку. Пострадал находившийся в этой машине пятилетний ребенок, он госпитализирован. На месте аварии работают экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с припаркованным грузовиком на Симферопольском шоссе. При аварии произошел разлив топлива, двое пассажиров легкового автомобиля получили травмы, еще один человек скончался на месте происшествия.