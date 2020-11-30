Один человек погиб в ДТП на Симферопольском шоссе

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Легковой автомобиль столкнулся с припаркованным грузовиком на Симферопольском шоссе в ночь с 29 на 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
Уточняется, что ДТП произошло в районе дома 12.
"Легковой автомобиль врезался в припаркованную на обочине фуру. В результате аварии произошел разлив топлива, пассажиры легкового автомобиля оказались зажаты", – уточнили в ведомстве.
В результате аварии пострадали три человека – один от полученных травм скончался на месте происшествия, одному потребовалась госпитализация, другой от поездки в больницу отказался.
Из-за ДТП на некоторое время было ограничено движение. Прибывшие на место спасатели и пожарные оперативно устранили последствия аварии и освободили проезд.
Накануне шесть автомобилей столкнулись на МКАД. Авария произошла на пересечении с Симферопольским шоссе.
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