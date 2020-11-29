Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шесть автомобилей столкнулись на МКАД, передает телеканал Москва 24.

Авария произошла на пересечении с Симферопольским шоссе на въезде в Москву. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на востоке столицы. Машины столкнулись вечером 26 ноября на шоссе Энтузиастов у дома 100, корпуса 2.

Водитель автомобиля такси Kia Rio врезался в следовавшую в попутном направлении BMW, которая от удара въехала в следовавшую впереди Hyundai Accent. После этого такси наехало на бордюрный камень и вылетело на газон, где врезалось в дерево.

