Таксист сбил пешехода на юге Москвы и скрылся

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель такси сбил пешехода в Даниловском районе на юге столицы, после чего скрылся с места ДТП.

Как рассказали Агентству "Москва" в экстренных службах, инцидент произошел в районе дома 96 по улице Дубининская.

"С места аварии скрылась иномарка "Яндекс.Такси", автомобиль имеет механические повреждения", – сказал собеседник.

Состояние потерпевшего в настоящее время неизвестно. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что мужчина скончался под колесами бронетранспортера в Санкт-Петербурге.