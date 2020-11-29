Мужчина погиб под колесами БТР в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина скончался под колесами бронетранспортера в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по городу.

Известно, что трагедия произошла в субботу на мероприятии в военном стиле в Красносельском районе Петербурга.

"При движении бронетранспортера произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия", – сообщили в СК.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Проводится расследование.

Ранее автомобиль насмерть сбил двух человек в центре Киева. При этом еще несколько пострадавших получили различные травмы.