"Интервью": Антон Кульбачевский – о борьбе с загрязнением воздуха и воды в Москве

Как Москва борется с загрязнением воздуха и воды в городе, улучшает системы мониторинга экологии, адаптируется к изменениям климата? А также как будут все это осуществлять в условиях санкции?

На эти вопросы в преддверии Дня эколога в беседе с телеканалом Москва 24 ответил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

