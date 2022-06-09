Москва онлайн покажет цирковое шоу "Небожители" на ВДНХ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

11 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть цирковое представление "Небожители", которое состоится на ВДНХ в рамках фестиваля путешествий по России "Подорожник".

Фестиваль будет проходить на территории выставки с 11 по 13 июня. Его программа будет посвящена путешествиям по России. Посетители смогут познакомиться не только с известными природными и культурными достопримечательностями регионов страны, но и узнать о тех местах, которые не упоминаются в путеводителях. Гостей фестиваля ждут квесты, представления, мастер-классы и многое другое.

Смотрите прямую трансляцию 11 июня в 16:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.