"Специальный репортаж": живой брак

Продать под видом лабрадора дворняжку или вовсе отдать покупателю умирающего щенка – нечистоплотные заводчики знают десятки способов, как избавиться от неликвидного товара.

Чтобы разобраться, как устроен этот серый рынок, специальный корреспондент Яна Гордиенко нашла объявление и отправилась за собакой, а заодно выяснила, можно ли подделать родословную, и почему ветеринарный паспорт – не гарантия здоровья питомца.