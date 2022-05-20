Водители такси и скорой помощи помогли уткам перейти проезжую часть в Люберцах

Московских водителей просят быть аккуратнее, так как в городе появились утки с утятами, которые очень часто пытаются перебежать дорогу. Накануне движение пришлось останавливать в Северном округе, подключились сотрудники ГИБДД.

Новый случай произошел в Люберцах. Там водители такси и скорой помощи помогли птицам перейти проезжую часть. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.