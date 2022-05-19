В Кремле прокомментировали сообщения о мирном плане Италии по Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кремлю неизвестно о деталях плана Италии по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию, никто не отвергает такие искренние усилия. Пока мы, к сожалению, не знаем деталей этого плана, мне неизвестно, доводилось ли это как-то по дипломатическим каналам, это мы узнали из СМИ", – приводит слова Пескова "Газета.ру".

Об итальянском плане мирного урегулирования ситуации на Украине сообщила ранее газета la Repubblica. По данным издания, план был подготовлен министерством иностранных дел Италии при участии председателя правительства.

До этого бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что в мире нет лидеров, которые могли бы вести с Россией переговоры по ситуации вокруг Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Италия в первых рядах выдвигает предложения по ограничениям против России. Министр уточнил, что это действительно было странно видеть, однако РФ уже привыкла к тому, что Италия может быть такой.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

