Высланные из РФ итальянские дипломаты должны покинуть страну в течение 8 дней – МИД РФ

Итальянские дипломаты, объявленные в России персонами нон грата, должны покинуть РФ в течение восьми дней. Об этом говорится в официальном заявлении российского министерства иностранных дел.

В ведомстве напомнили, что решение о высылке сотрудников итальянской дипмиссии стало ответом на "откровенно враждебные и ничем не мотивированные" действия властей Италии, в соответствии с которыми из страны выдворили 30 российских дипломатов.

"В качестве ответной меры 24 сотрудника итальянских дипломатических и консульских учреждений в России были объявлены persona non grata. Им предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение восьми дней", – подчеркнули в МИД.

Ранее сообщалось, что решение о принятии ответных мер на высылку российских дипломатов было объявлено послу Италии в РФ Джорджо Стараче, в связи с чем он был вызван в российское внешнеполитическое ведомство. Премьер Италии Марио Драги, комментируя высылку представителей дипведомства, заявил, что такие действия не должны означать прекращения дипломатических контактов.

Аналогичные меры были приняты Россией в отношении 34 французских и 27 испанских дипломатов. Все они объявлены персонами нон грата.

В конце апреля отмечалось, что из 28 западных стран с начала специальной военной операции на Украине были высланы порядка 400 российских дипломатов. В числе лидеров по количеству объявленных персонами нон грата сотрудников российской дипмиссии оказались Польша, Германия, Словения, Словакия, Хорватия, Франция, Италия и Испания.