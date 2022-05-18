Двое автоинспекторов на северо-западе Москвы помогли перебраться через дорогу утиной семье. Видеоролик с места событий опубликовали в телеграм-канале Госавтоинспекции столицы.

"Инспекторы ДПС Госавтоинспекции Северо-Западного округа Сергей Милохин и Евгений Пашков сегодня утром помогли необычным пешеходам. Нам важна безопасность каждого", – заявили в ведомстве.

На кадрах ролика видно, как инспекторы уводят утку и утят с проезжей части. Движение транспорта в этот момент было приостановлено. После инспекторы помогли утиному семейству перейти с обочины в траву.