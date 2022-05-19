Герасимов обсудил с главой комитета начальников штаба США Милли ситуацию на Украине

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли телефонный разговор, сообщили в Минобороны РФ.

"Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине", – говорится в сообщении.

Уточняется, что разговор был организован по инициативе США.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу 13 мая. Разговор глав военных ведомств двух стран состоялся впервые с 18 февраля. Сообщалось, что Остин призвал Шойгу к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи.

В Минобороны России уточнили, что переговоры были инициированы американской стороной. В российском военном ведомстве также отметили, что стороны обсуждали вопросы безопасности, включая ситуацию на Украине.

Обстановка обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

