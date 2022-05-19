12:12
Столичные полицейские будут обеспечивать безопасность на воде на гидроциклах
Правительство Москвы передало МВД России по Центральному федеральному округу четыре современных гидроцикла, сообщается в телеграм-канале Дептранса.
С помощью нового транспорта полиция будет обеспечивать порядок и общественную безопасность на теплоходах, катерах, в портах, на причалах, пристанях, а также на предприятиях и в организациях водного транспорта.
По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, благодаря новой технике перевозки по Москве-реке должны стать еще более безопасными. Он отметил, что в случае необходимости службы полиции и других ведомств смогут более оперативно прийти на помощь пассажирам.
"Обеспечение безопасности москвичей и гостей столицы на реке – приоритет столичного правительства и важнейшее направление его взаимодействия с правоохранительными органами", – сказал Ликсутов.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москву скоро вернется общественный водный транспорт. Мэр напомнил, что в конце апреля в городе открыли очередной сезон навигации по Москве-реке. Заработали шлюзы, интенсивность движения по воде кратно возросла. Собянин отметил, что с каждым годом Москва-река все больше включается в повседневную жизнь города.
Так, по его словам, парк "Зарядье" с Парящим мостом стал лучшим местом для селфи и новым символом столицы. Зеленые благоустроенные набережные и парки стали любимыми местами для отдыха и прогулок. Также он подчеркнул, что новые мосты кратчайшим путем связывают соседние районы, а на месте депрессивных промзон вроде ЗИЛа растут кварталы современного жилья.
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