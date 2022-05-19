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Безопасность

12:12

Столичные полицейские будут обеспечивать безопасность на воде на гидроциклах

безопасностьгород

Столичные полицейские будут обеспечивать безопасность на воде на гидроциклах

Правительство Москвы передало МВД России по Центральному федеральному округу четыре современных гидроцикла, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

С помощью нового транспорта полиция будет обеспечивать порядок и общественную безопасность на теплоходах, катерах, в портах, на причалах, пристанях, а также на предприятиях и в организациях водного транспорта.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, благодаря новой технике перевозки по Москве-реке должны стать еще более безопасными. Он отметил, что в случае необходимости службы полиции и других ведомств смогут более оперативно прийти на помощь пассажирам.

"Обеспечение безопасности москвичей и гостей столицы на реке – приоритет столичного правительства и важнейшее направление его взаимодействия с правоохранительными органами", – сказал Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москву скоро вернется общественный водный транспорт. Мэр напомнил, что в конце апреля в городе открыли очередной сезон навигации по Москве-реке. Заработали шлюзы, интенсивность движения по воде кратно возросла. Собянин отметил, что с каждым годом Москва-река все больше включается в повседневную жизнь города.

Так, по его словам, парк "Зарядье" с Парящим мостом стал лучшим местом для селфи и новым символом столицы. Зеленые благоустроенные набережные и парки стали любимыми местами для отдыха и прогулок. Также он подчеркнул, что новые мосты кратчайшим путем связывают соседние районы, а на месте депрессивных промзон вроде ЗИЛа растут кварталы современного жилья.

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