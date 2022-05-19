ВКС России уничтожили дивизион ЗРК С-300 в Николаевской области

Фото: Министерство обороны РФ

ВКС России высокоточными ракетами уничтожили дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также был уничтожен дивизион ЗРК "Бук-М1" в районе Славяногорска Донецкой Народной Республики.

За сутки, по словам Конашенкова, российские военнослужащие поразили семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в Николаевке и 104-й бригады теробороны в Константиновке.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе "Куб" вблизи села Подгорного. Разлетевшиеся осколки поразили орудия, расчеты, готовящие их к бою, и личный состав ВСУ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

