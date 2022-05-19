Суд рассмотрит ходатайство об аресте замкомандира нацбата "Айдар" Мурыги

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит ходатайство следователя об аресте Дениса Мурыги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Его подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса РФ ("Участие в незаконном вооруженном формировании"). Ходатайство будут рассматривать в закрытом режиме.

Источник РИА Новости сообщил, что Мурыга является заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар".

По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый занял эту должность в Лисичанске не позднее февраля 2015 года. Собеседник рассказал, что в том же году Мурыга был в составе группы, которая подорвала мост в ЛНР. В результате этого происшествия погибли люди.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России прорвали оборону батальона "Айдар" и уничтожили около 30 боевиков. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российские военные продвинулись на 5 километров и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

