Боевики "Айдара" оборудовали огневые позиции в церкви в Павлограде – МО РФ

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Боевики нацбатальона "Айдар" оборудовали огневые позиции и разместили артиллерийские орудия на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Боевики батальона "Айдар" на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО", – сказал он.

Кроме того, националисты в Запорожье националисты удерживают в качестве живого щита персонал и пациентов двух больниц, добавил Мизинцев. По его словам, в зданиях оборудованы склады с боеприпасами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

