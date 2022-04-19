МО РФ показало кадры боевого применения бомбардировщиков Су-34

10:28
"Экипажи оперативно-тактической авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий выполняют задачи по обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей противника, применяя широкий спектр ракетного и бомбового вооружения", – говорится в сообщении ведомства.
ВС РФ продолжают наносить удары высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Боевые вылеты самолетов осуществляются с оперативных аэродромов, они выходят на выполнение задач с использованием высокоточных ракет и корректируемых боеприпасов.
"Была поставлена боевая задача на уничтожение вражеской техники. Выполнили задачу с помощью ракет Х-29. Это высокоточное оружие. Цель была уничтожена. По данным объективного контроля, также подтверждается уничтожение цели", – рассказал командир звена Су-34.
Он отметил, что боевые полеты являются тяжелой и ответственной работой. Пилоты испытывают большие перегрузки. Также они осуществляют противодействие ПВО украинских сил.
Ранее сообщалось, что российские высокоточные ракеты воздушного базирования за день поразили 16 военных объектов на Украине. За сутки удалось уничтожить 11 единиц бронетехники, пять орудий и 12 единиц специальной автомобильной техники.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ поразили более 300 военных объектов на Украине
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