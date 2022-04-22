Минобороны РФ показало работу дорожно-комендантских гарнизонов в Харьковской области

Минобороны РФ распространило кадры работы в Харьковской области дорожно-комендантских гарнизонов. Это одно или несколько подразделений под единым командованием, которые размещают у наиболее важных объектов на автомобильных дорогах.

Там оборудуют специальные опорные пункты, подготовленные к круговой обороне. Гарнизоны обеспечивают безопасность прохождения военной техники, а также грузовиков с гуманитарными грузами. Колонны прикрывают с воздуха ударные вертолеты армейской авиации.

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