Басманный суд арестовал бывшего исполнительного директора "Протон-ПМ" Щенятского

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Бывший исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ" Дмитрий Щенятский арестован в Москве по делу о мошенничестве, сообщается в телеграм-канале столичных судов.

"Басманным районным судом Москвы 19 мая 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, Щенятского Дмитрия Валерьевича до 18 июля 2022 года", – отметили в суде.

Уточняется, что аналогичные ходатайства в отношении других фигурантов дела рассмотрят в скором времени.

Ранее сообщалось, что по делу топ-менеджеров предприятия "Протон-ПМ" в Москве задержаны четыре человека. Все задержанные подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

