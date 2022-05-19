Басманный суд арестовал бывшего исполнительного директора "Протон-ПМ" Щенятского

19:08
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Бывший исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ" Дмитрий Щенятский арестован в Москве по делу о мошенничестве, сообщается в телеграм-канале столичных судов.
"Басманным районным судом Москвы 19 мая 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, Щенятского Дмитрия Валерьевича до 18 июля 2022 года", – отметили в суде.
Уточняется, что аналогичные ходатайства в отношении других фигурантов дела рассмотрят в скором времени.
Ранее сообщалось, что по делу топ-менеджеров предприятия "Протон-ПМ" в Москве задержаны четыре человека. Все задержанные подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.
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