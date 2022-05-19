Суд сообщил о задержании четырех человек по делу топ-менеджеров "Протон-ПМ"

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По делу топ-менеджеров предприятия "Протон-ПМ" в Москве задержаны четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд столицы.

"В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Рогатовой, Дмитрия Щенятского, Радислава Бирбраева и Валерия Годобина", – отметили в суде.

Уточняется, что все задержанные подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" по стратегии и маркетингу Андрея Панова по делу о мошенничестве. Панов, согласно материалам ходатайства следствия, поступившего в суд, объявлен в международный розыск.

