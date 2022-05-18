Суд заочно арестовал экс-замглавы "Аэрофлота" Панова по делу о мошенничестве

16:29
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" по стратегии и маркетингу Андрея Панова по делу о мошенничестве. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда передает ТАСС.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Панову А. А., обвиняемому по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции", – сообщили в пресс-службе.
В суде отметили, что в настоящий момент Панов, согласно материалам ходатайства следствия, объявлен в международный розыск.
В начале марта стало известно, что Андрей Панов покидает должность заместителя генерального директора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу. Об этом он сам рассказал в соцсетях. Панов заявил, что уехал из России, отметив, что "старая жизнь закончилась".
Позже стало известно, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" стал фигурантом уголовного дела. По некоторым данным, расследование связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии перевозчика.
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