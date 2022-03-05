"Аэрофлот" опроверг сообщения об отставке гендиректора авиакомпании

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Пресс-служба "Аэрофлота" опровергла сообщения об отставке генерального директора Михаила Полубояринова. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-центре авиаперевозчика подчеркнули, что Полубояринов продолжает исполнять свои служебные обязанности и находится в Москве.

Ранее агентство со ссылкой на источник в министерстве транспорта России сообщило, что Полубояринов покинул свой пост.

До этого сообщалось, что "Аэрофлот" продолжит обеспечивать перевозку пассажиров, несмотря на разрыв контракта с американским поставщиком авиационного ПО Sabre Corporation.

В авиакомпании подчеркнули, что располагают собственной системой сервисов NDC. Это стандарт дистрибуции авиаперевозок, который позволяет агентам по продаже напрямую взаимодействовать с авиаперевозчиком. Также "Аэрофлот" сотрудничает с рядом провайдеров дистрибутивных систем.