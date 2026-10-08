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08 октября, 12:32

Технологии

Власти Нью-Йорка обвинили TikTok в опасных экспериментах с детьми

Фото: depositphotos/j_ilina

Власти Нью-Йорка обвинили TikTok в проведении экспериментов с функцией безопасности, которая у части пользователей фактически не работала. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на материал Reuters.

Речь идет об инструменте Algo Refresh, позволяющем сбрасывать алгоритм рекомендаций и таким образом убирать из ленты нежелательный или потенциально вредный контент. По версии американских властей, компания проверяла его работу на тысячах пользователей, включая детей и подростков.

Одной группе, как утверждается, предоставляли полноценную версию функции, а другой – неработающую. В результате у пользователей из второй группы после обновления алгоритма лента рекомендаций не менялась.

Власти считают, что таким способом руководство TikTok изучало, сколько времени люди проводят на платформе, а также влияние функции на рекламные доходы компании.

Ранее в США школы и полиция начали предупреждать родителей о новом вирусном тренде в соцсетях, в рамках которого персонажа детской книги Доктора Сьюза "Кот в шляпе" превращают в пугающую фигуру, якобы появляющуюся у домов и учебных заведений. В роликах и на изображениях он часто стоит ночью рядом со школами или идет по улицам, причем часть контента, по мнению властей, сгенерирована искусственным интеллектом.

Сначала публикации воспринимались как розыгрыш, но ситуация обострилась, когда в постах стали упоминать конкретные школы, города и имена учеников, а также появляться угрозы.

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