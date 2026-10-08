Пациентка Кашпировского рассказала, что он вылечил ее бесплодие философскими беседами

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Психотерапевт Анатолий Кашпировский помог пациентке по имени Татьяна избавиться от бесплодия с помощью философских бесед. Об этом женщина рассказала News.ru.

По ее словам, у нее была угроза удаления матки и яичников, а беременность могла быть опасна для жизни. В 18 лет бабушка отвела ее к психотерапевту, после чего Татьяна смогла родить сына.

Женщина подчеркнула, что сеансы Кашпировского не гипноз. Она сказала, что специалист имел силу внушения и точно объяснял воздействие стресса на организм. По ее словам, Кашпировский был создателем программирующей ситуации.

Кашпировский умер 3 октября. У психотерапевта остановилось сердце. Причиной стало онкологическое заболевание, приведшее к метастазам в легких и мозге. За день до смерти его госпитализировали.

В конце 1980-х он стал известен благодаря телевизионным сеансам психотерапии – на центральном телевидении показали цикл "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского". Зрители ставили у экранов банки и бутылки с водой, считая, что "установка" сделает ее целебной. По оценке вещателя, выпуски смотрели примерно 300 миллионов человек.

