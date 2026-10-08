Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 12:36

Общество
Главная / Новости /

Психолог Мелехин: страх зумеров перед лифтами вызван нежеланием мириться с ограничениями

Психолог объяснил, чем вызван страх зумеров перед лифтами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Страх перед лифтами у людей поколения Z может быть вызван повышенной тревожностью и нежеланием мириться с ограничениями. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на клинического психолога высшей категории Алексея Мелехина.

По его мнению, последние наблюдения показывают, что некоторые представители поколения плохо реагируют на любого рода ограничения. Находясь в лифте или в замкнутом пространстве, человек оказывается стеснен в движениях, а правила требуют осторожности. Вместе с повышенной возбудимостью и невозможностью что-то поменять у молодых людей начинает проявляться страх.

"Им постоянно нужна какая-то опора, которую они получают через экраны гаджетов или через общение с кем-то. Представители данного поколения по большей части боятся остаться один на один с собой в замкнутых пространствах лифтов, поэтому они обошли этот страх постоянным контактом в сообщениях либо листанием ленты соцсетей. Это еще раз говорит о трудностях в преодолении одиночества и неопределенности", – отметил психолог.

Помимо того, страх перед лифтами может быть связан с недостаточной когнитивной гибкостью. Это подразумевает способность быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и находить внутренние опоры. Лифт же создает такие условия, при которых пространства для маневра не остается, что в итоге и приводит к страху.

Иногда зумеров может смутить и слишком низкая скорость движения лифта. Таким образом проявляется свойственная представителям поколения когнитивная капризность, заключил Мелехин.

Ранее сообщалось, что около 24% американцев поколения Z испытывают сильное социальное давление из-за необходимости демонстрировать материальное благополучие в соцсетях. Стремление создавать в интернете образ обеспеченной жизни может сопровождаться расходами, которые люди фактически не могут себе позволить.

В качестве примера приводят американцев, которые ежедневно покупают в кофейнях латте на овсяном молоке за 7 долларов, расплачиваясь кредитной картой, а затем фотографируют рисунок на пенке и публикуют снимки в соцсетях.

Читайте также


общество

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика