Психолог Мелехин: страх зумеров перед лифтами вызван нежеланием мириться с ограничениями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Страх перед лифтами у людей поколения Z может быть вызван повышенной тревожностью и нежеланием мириться с ограничениями. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на клинического психолога высшей категории Алексея Мелехина.

По его мнению, последние наблюдения показывают, что некоторые представители поколения плохо реагируют на любого рода ограничения. Находясь в лифте или в замкнутом пространстве, человек оказывается стеснен в движениях, а правила требуют осторожности. Вместе с повышенной возбудимостью и невозможностью что-то поменять у молодых людей начинает проявляться страх.

"Им постоянно нужна какая-то опора, которую они получают через экраны гаджетов или через общение с кем-то. Представители данного поколения по большей части боятся остаться один на один с собой в замкнутых пространствах лифтов, поэтому они обошли этот страх постоянным контактом в сообщениях либо листанием ленты соцсетей. Это еще раз говорит о трудностях в преодолении одиночества и неопределенности", – отметил психолог.

Помимо того, страх перед лифтами может быть связан с недостаточной когнитивной гибкостью. Это подразумевает способность быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и находить внутренние опоры. Лифт же создает такие условия, при которых пространства для маневра не остается, что в итоге и приводит к страху.

Иногда зумеров может смутить и слишком низкая скорость движения лифта. Таким образом проявляется свойственная представителям поколения когнитивная капризность, заключил Мелехин.

Ранее сообщалось, что около 24% американцев поколения Z испытывают сильное социальное давление из-за необходимости демонстрировать материальное благополучие в соцсетях. Стремление создавать в интернете образ обеспеченной жизни может сопровождаться расходами, которые люди фактически не могут себе позволить.

В качестве примера приводят американцев, которые ежедневно покупают в кофейнях латте на овсяном молоке за 7 долларов, расплачиваясь кредитной картой, а затем фотографируют рисунок на пенке и публикуют снимки в соцсетях.