Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 18:43

Общество
Главная / Истории /

Психолог Самбурский объяснил популярность субкультуры дрейн в России

"Диковатое увлечение": почему российские зумеры становятся дрейнерами

Популярная у российских зумеров субкультура дрейн является "диковатым увлечением", заявили в Госдуме. Ее приверженцы любят темную одежду и отличаются мрачным поведением. Почему это явление стало массовым и нужно ли родителям беспокоиться, разбиралась Москва 24.

"Ведут себя как дурачки"

Фото: 123RF.com/irstone

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал популярную у российских подростков субкультуру дрейн. Свое мнение он выразил в беседе с изданием "Абзац".

Субкультура дрейн зародилась в середине 2010-х годов, и к 2020-му стала массовой, особенно в интернете. В основном стиль дрейнеров – одежда и обувь черного и белого цветов: широкие футболки, кофты с капюшонами, джинсы, кроссовки и грубые ботинки. В оформлении фото и видео они используют абстракцию, размытость, контрастность и глитч-эффекты. В целом дрейн отличает мрачная эстетика и меланхоличные настроения.

Если ребенок стал дрейнером, это повод как минимум поговорить с ним или обратиться к специалисту. Возможно, таким детям не хватает ярких красок в жизни, предположил парламентарий.

"Чувствуется, что он тем самым хочет что-то показать. Ругать каждый дурак может, а тут надо все-таки заинтересовать, придумать что-то. Подобные модные увлечения неестественны и очень скоротечны. Подростки, уж извините меня, ведут себя как дурачки, потому что любят копировать друг друга", – отметил он.

Никакого содержательного начала в этом тренде нет. Я бы сказал, что это диковатое увлечение сродни любителям переодеваться в кошечек и собачек.
Виталий Милонов
зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

По его мнению, для переубеждения молодежи нужно привлекать популярных блогеров, к которым прислушиваются зумеры.

"То, что для нас выглядит совершенно глупо, детям почему-то интересно", – добавил парламентарий.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев отметил в разговоре с Москвой 24, что позитивно относится к субкультурам, только если они не носят негативный характер.

"Они всегда были в подростковом возрасте: хочется как-то себя проявить, что-то показать. Если это не нарушает чьи-то свободы, статьи Уголовного кодекса и не разрушает нравственно – все нормально", – высказался парламентарий.

Не всегда некоторые хотят проявлять себя словами – кто-то делает это и через одежду. Главное, чтобы это не привело к нарушению тех или иных вещей, потому что порой сожаление приходит несколько позднее, когда становишься родителем, выходишь во взрослую жизнь.
Михаил Киселев
первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике

При этом существуют субкультуры "очень радикального характера", которые приводят молодых людей к печальным последствиям, заключил Киселев.

Противоречивые движения находят своих поклонников в России не впервые. К примеру, ранее зумеры стали увлекаться "диносьютами". Вместо прежних увлечений квадробингом и фурри, имитирующих реальных или вымышленных животных, подростки стали выбирать образы тираннозавров, спинозавров, велоцирапторов и других видов с выразительными глазами и подвижными челюстями. Сами участники перформансов объяснили свой выбор стремлением к оригинальности.

"Нужно быть грустным"

Фото: 123RF.com/bpenny

Клинический психолог Станислав Самбурский в разговоре с Москвой 24 связал появление дрейнеров с желанием зумеров не пытаться казаться лучше, чем они есть на самом деле. Их потянуло в среду, где не нужно все время излучать веселье и "успешный успех", объяснил он.

"Ребенка все время подталкивают к тому, что он должен быть еще более красивым, интересным, социальным, постоянно развиваться. Ему показывают "правильный" внешний вид, подталкивая к тому, что он должен сделать то же самое, чтобы не стать социально осуждаемым или игнорируемым", – отметил Самбурский.

Субкультура в этом контексте выступает как пространство свободы: здесь допустимо выглядеть уставшим, отстраненным или нестандартным – и не бояться осуждения, подчеркнул психолог.

"Дрейнеры не новые готы, потому что у классических субкультур цельное мировоззрение. Здесь же скорее конструктор: они собрали себе место, куда можно убежать", – добавил эксперт.

По его словам, пробовать разные роли, в которых нет жестких требований к тебе, – вполне естественный этап взросления.

"Через внешний образ они отделяются от взрослых. Чтобы от тебя не требовали "успешного успеха", можно просто заправить брюки в носки – и все, ожидания снижаются. А сказать, что ты дрейнер, – как отрезать требования быть невероятным достигатором", – пояснил психолог.

Из-за витринных соцсетей людям будто запретили грустить, хотя это необходимо для баланса. Черная одежда, музыка, визуализация – зачастую так подростки показывают, что они одиноки или растеряны.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Кроме того, пробуя разные образы, зумер ищет среду, где чувствует себя принятым и расслабленным. По словам Самбурского, внешние проявления вроде черного лака на ногтях сами по себе неопасны: реальная проблема – в непрожитых переживаниях, с которыми подросток не знает, как справиться.

"Например, с одной стороны, не понимает, как подойти к девочке или мальчику и завязать отношения. С другой, понимает, что такой момент не примет субкультура, потому что в ее рамках "нужно быть грустным, тихим". В итоге и ребенок остается без влюбленности, и субкультура может от него отказаться", – отметил психолог.

Алгоритмы соцсетей нередко подкидывают пользователям мрачный контент, а окружение в онлайне воспроизводит одни и те же эмоциональные сценарии. В итоге возникает эффект "зацикленности": люди коллективно "пережевывают" одинаковые мысли, что лишь усиливает проблему, не предлагая решений.

Родителям таких подростков нужно смотреть не на одежду, а на функциональность. Если сын или дочь учится, общается, влюбляется, шутит – все хорошо. Когда влюбится, снимет любые образы. Это эксперимент с идентичностью. Кто, например, не красил волосы в розовый в подростковом возрасте? Многие.
Станислав Самбурский
клинический психолог

К тревожным же сигналам относятся строгая изоляция от окружающих, нарушения сна, полный отказ от привычного образа жизни и желание навредить себе. В этом случае нужно обратиться к специалисту, который поможет разобраться в проблеме, заключил Самбурский.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществодетиистории

Главное

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика