Психолог Самбурский объяснил популярность субкультуры дрейн в России

Популярная у российских зумеров субкультура дрейн является "диковатым увлечением", заявили в Госдуме. Ее приверженцы любят темную одежду и отличаются мрачным поведением. Почему это явление стало массовым и нужно ли родителям беспокоиться, разбиралась Москва 24.

"Ведут себя как дурачки"

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал популярную у российских подростков субкультуру дрейн. Свое мнение он выразил в беседе с изданием "Абзац".



Субкультура дрейн зародилась в середине 2010-х годов, и к 2020-му стала массовой, особенно в интернете. В основном стиль дрейнеров – одежда и обувь черного и белого цветов: широкие футболки, кофты с капюшонами, джинсы, кроссовки и грубые ботинки. В оформлении фото и видео они используют абстракцию, размытость, контрастность и глитч-эффекты. В целом дрейн отличает мрачная эстетика и меланхоличные настроения.



Если ребенок стал дрейнером, это повод как минимум поговорить с ним или обратиться к специалисту. Возможно, таким детям не хватает ярких красок в жизни, предположил парламентарий.

"Чувствуется, что он тем самым хочет что-то показать. Ругать каждый дурак может, а тут надо все-таки заинтересовать, придумать что-то. Подобные модные увлечения неестественны и очень скоротечны. Подростки, уж извините меня, ведут себя как дурачки, потому что любят копировать друг друга", – отметил он.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Никакого содержательного начала в этом тренде нет. Я бы сказал, что это диковатое увлечение сродни любителям переодеваться в кошечек и собачек.

По его мнению, для переубеждения молодежи нужно привлекать популярных блогеров, к которым прислушиваются зумеры.

"То, что для нас выглядит совершенно глупо, детям почему-то интересно", – добавил парламентарий.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев отметил в разговоре с Москвой 24, что позитивно относится к субкультурам, только если они не носят негативный характер.



"Они всегда были в подростковом возрасте: хочется как-то себя проявить, что-то показать. Если это не нарушает чьи-то свободы, статьи Уголовного кодекса и не разрушает нравственно – все нормально", – высказался парламентарий.





Михаил Киселев первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Не всегда некоторые хотят проявлять себя словами – кто-то делает это и через одежду. Главное, чтобы это не привело к нарушению тех или иных вещей, потому что порой сожаление приходит несколько позднее, когда становишься родителем, выходишь во взрослую жизнь.

При этом существуют субкультуры "очень радикального характера", которые приводят молодых людей к печальным последствиям, заключил Киселев.

Противоречивые движения находят своих поклонников в России не впервые. К примеру, ранее зумеры стали увлекаться "диносьютами". Вместо прежних увлечений квадробингом и фурри, имитирующих реальных или вымышленных животных, подростки стали выбирать образы тираннозавров, спинозавров, велоцирапторов и других видов с выразительными глазами и подвижными челюстями. Сами участники перформансов объяснили свой выбор стремлением к оригинальности.

"Нужно быть грустным"

Клинический психолог Станислав Самбурский в разговоре с Москвой 24 связал появление дрейнеров с желанием зумеров не пытаться казаться лучше, чем они есть на самом деле. Их потянуло в среду, где не нужно все время излучать веселье и "успешный успех", объяснил он.



"Ребенка все время подталкивают к тому, что он должен быть еще более красивым, интересным, социальным, постоянно развиваться. Ему показывают "правильный" внешний вид, подталкивая к тому, что он должен сделать то же самое, чтобы не стать социально осуждаемым или игнорируемым", – отметил Самбурский.



Субкультура в этом контексте выступает как пространство свободы: здесь допустимо выглядеть уставшим, отстраненным или нестандартным – и не бояться осуждения, подчеркнул психолог.



"Дрейнеры не новые готы, потому что у классических субкультур цельное мировоззрение. Здесь же скорее конструктор: они собрали себе место, куда можно убежать", – добавил эксперт.



По его словам, пробовать разные роли, в которых нет жестких требований к тебе, – вполне естественный этап взросления.



"Через внешний образ они отделяются от взрослых. Чтобы от тебя не требовали "успешного успеха", можно просто заправить брюки в носки – и все, ожидания снижаются. А сказать, что ты дрейнер, – как отрезать требования быть невероятным достигатором", – пояснил психолог.





Станислав Самбурский клинический психолог Из-за витринных соцсетей людям будто запретили грустить, хотя это необходимо для баланса. Черная одежда, музыка, визуализация – зачастую так подростки показывают, что они одиноки или растеряны.

Кроме того, пробуя разные образы, зумер ищет среду, где чувствует себя принятым и расслабленным. По словам Самбурского, внешние проявления вроде черного лака на ногтях сами по себе неопасны: реальная проблема – в непрожитых переживаниях, с которыми подросток не знает, как справиться.



"Например, с одной стороны, не понимает, как подойти к девочке или мальчику и завязать отношения. С другой, понимает, что такой момент не примет субкультура, потому что в ее рамках "нужно быть грустным, тихим". В итоге и ребенок остается без влюбленности, и субкультура может от него отказаться", – отметил психолог.



Алгоритмы соцсетей нередко подкидывают пользователям мрачный контент, а окружение в онлайне воспроизводит одни и те же эмоциональные сценарии. В итоге возникает эффект "зацикленности": люди коллективно "пережевывают" одинаковые мысли, что лишь усиливает проблему, не предлагая решений.





Станислав Самбурский клинический психолог Родителям таких подростков нужно смотреть не на одежду, а на функциональность. Если сын или дочь учится, общается, влюбляется, шутит – все хорошо. Когда влюбится, снимет любые образы. Это эксперимент с идентичностью. Кто, например, не красил волосы в розовый в подростковом возрасте? Многие.

К тревожным же сигналам относятся строгая изоляция от окружающих, нарушения сна, полный отказ от привычного образа жизни и желание навредить себе. В этом случае нужно обратиться к специалисту, который поможет разобраться в проблеме, заключил Самбурский.

