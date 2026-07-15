Психиатр Попов: тренд на диносьютов грозит уходом от реальности

В Сети завирусились диносьюты – тренд, в рамках которого подростки подражают динозаврам. Опасно ли это течение для психики, разбиралась Москва 24.
Стремление к оригинальности
Российские зумеры становятся диносьютами – частью субкультуры подражания динозаврам, сообщил телеграм-канал SHOT. Вместо популярных ранее квадроберов и фурри, которые имитируют настоящих или вымышленных животных, подростки полюбили образы тираннозавров, спинозавров, велоцирапторов и прочих видов с выразительными глазами и подвижными челюстями.
Участники подобных перформансов объяснили журналистам выбор образа стремлением к оригинальности. Если квадроберы стали привычным зрелищем, то динозавры, по их мнению, точно привлекут внимание аудитории.
На маркетплейсах цены на такие маски начинаются от 1 500–2 000 рублей. Также представлены наряды, имитирующие скелет динозавра, они обойдутся примерно в 2 000.
Кроме того, на сайтах объявлений можно найти десятки публикаций об эксклюзивном пошиве костюма. Цена за плюшевую голову динозавра начинается от 9 500 рублей, лапы – от 2 000, а хвост – от 1 500. Один из авторов подобного предложения уточнил, что костюм шьют только на детей старше 14 лет. Если ребенок младше, детали и оплата будут обговариваться отдельно.
Ранее в России призывали активно бороться с квадробингом. В частности, депутат Госдумы Татьяна Буцкая обращалась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с инициативой о проведении в школах профилактических бесед о вреде этой субкультуры. В ведомстве же заявили, что подобные разговоры со школьниками и родителями излишни и могут вызывать дополнительный интерес к теме.
Границы дозволенного
По словам врача-психотерапевта, психиатра, психиатра-нарколога Станислава Попова, из-за особенностей детской психики подобные увлечения требуют внимания и могут нести определенные риски.
В беседе с Москвой 24 он пояснил, что главная угроза заключается в уходе от реальности – попытке заместить происходящее здесь и сейчас вымышленным миром. Риск возрастает, если ребенок изначально не способен проводить четкую грань между действительным и воображаемым, где сам устанавливает правила.
Если такое поведение длится несколько дней, подобное можно считать баловством, несколько недель – затяжной фиксацией. Когда же процесс затянулся на несколько месяцев, это повод задуматься, насколько у ребенка сохраняется критическое отношение к происходящему, отметил Попов.
"В таком случае рекомендуется обратиться к психотерапевту, который при необходимости направит к психиатру", – добавил врач.
В качестве примера оценки состояния Попов привел аналогию с компьютерными играми. Если школьник увлечен ими час-два в день, это в пределах нормы. Насторожиться же стоит, когда время увеличивается до пяти часов, а учеба и семейное общение начинают страдать.
В свою очередь, практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова подчеркнула в беседе с Москвой 24, что популярность диносьютов объясняется естественным стремлением детей к участию в различных субкультурах.
Однако Макарова подчеркнула, что каждый человек нуждается как в коллективе, так и в уединении, и этот баланс естественен. Собственно, как и подражание, являющееся неотъемлемой частью социализации, при этом ключевым остается сохранение внутреннего "я".
"Однако диносьюты, как и квадроберы, по своей сути близки к ролевым играм в животных. В норме они характерны для детей младшего возраста, примерно до 5–7 лет. После этого подобные направления не соответствуют возрастным задачам развития. Дальше ребенок должен переключаться на более зрелые увлечения: спорт, музыку, творчество и другие направления, где может проявить себя индивидуально", – предупредила психолог.
Эксперт пояснила, что подобные хобби у детей старше 10 лет могут указывать на склонность к инфантилизму. В этом возрасте естественно стремиться к взрослению, ведь самостоятельность дает свободу в тех или иных действиях. Погружение в ролевые игры на данном этапе часто расценивается как признак незрелости, подчеркнула она.
Чтобы своевременно выявить перемены в поведении ребенка, эксперт посоветовала родителям укреплять доверительные связи не в подростковый период, а с самого раннего детства. Тогда он станет открыто делиться переживаниями и замыслами, и взрослые смогут заметить тревожные нюансы на ранней стадии, заключила Макарова.