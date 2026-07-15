Психиатр Попов: тренд на диносьютов грозит уходом от реальности

В Сети завирусились диносьюты – тренд, в рамках которого подростки подражают динозаврам. Опасно ли это течение для психики, разбиралась Москва 24.

Стремление к оригинальности

Фото: телеграм-канал SHOT

Российские зумеры становятся диносьютами – частью субкультуры подражания динозаврам, сообщил телеграм-канал SHOT. Вместо популярных ранее квадроберов и фурри, которые имитируют настоящих или вымышленных животных, подростки полюбили образы тираннозавров, спинозавров, велоцирапторов и прочих видов с выразительными глазами и подвижными челюстями.

Участники подобных перформансов объяснили журналистам выбор образа стремлением к оригинальности. Если квадроберы стали привычным зрелищем, то динозавры, по их мнению, точно привлекут внимание аудитории.

На маркетплейсах цены на такие маски начинаются от 1 500–2 000 рублей. Также представлены наряды, имитирующие скелет динозавра, они обойдутся примерно в 2 000.

Кроме того, на сайтах объявлений можно найти десятки публикаций об эксклюзивном пошиве костюма. Цена за плюшевую голову динозавра начинается от 9 500 рублей, лапы – от 2 000, а хвост – от 1 500. Один из авторов подобного предложения уточнил, что костюм шьют только на детей старше 14 лет. Если ребенок младше, детали и оплата будут обговариваться отдельно.

Ранее в России призывали активно бороться с квадробингом. В частности, депутат Госдумы Татьяна Буцкая обращалась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с инициативой о проведении в школах профилактических бесед о вреде этой субкультуры. В ведомстве же заявили, что подобные разговоры со школьниками и родителями излишни и могут вызывать дополнительный интерес к теме.

Границы дозволенного

По словам врача-психотерапевта, психиатра, психиатра-нарколога Станислава Попова, из-за особенностей детской психики подобные увлечения требуют внимания и могут нести определенные риски.

В беседе с Москвой 24 он пояснил, что главная угроза заключается в уходе от реальности – попытке заместить происходящее здесь и сейчас вымышленным миром. Риск возрастает, если ребенок изначально не способен проводить четкую грань между действительным и воображаемым, где сам устанавливает правила.





Станислав Попов врач-психотерапевт, психиатр, психиатр-нарколог Однако сложно предсказать, какие именно изменения произойдут, поскольку все зависит от выбранного образа. У каждого животного есть свой жизненный уклад. Например, если ребенок выбирает сову как образец для подражания, он может начать бодрствовать по ночам. Это негативно скажется на активности, общем состоянии и, как следствие, повлияет на учебу. То же самое касается динозавров: особенности их поведения могут перениматься и вступать в противоречие с нормальными человеческими привычками.

Если такое поведение длится несколько дней, подобное можно считать баловством, несколько недель – затяжной фиксацией. Когда же процесс затянулся на несколько месяцев, это повод задуматься, насколько у ребенка сохраняется критическое отношение к происходящему, отметил Попов.

"В таком случае рекомендуется обратиться к психотерапевту, который при необходимости направит к психиатру", – добавил врач.



В качестве примера оценки состояния Попов привел аналогию с компьютерными играми. Если школьник увлечен ими час-два в день, это в пределах нормы. Насторожиться же стоит, когда время увеличивается до пяти часов, а учеба и семейное общение начинают страдать.

В свою очередь, практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова подчеркнула в беседе с Москвой 24, что популярность диносьютов объясняется естественным стремлением детей к участию в различных субкультурах.





Кира Макарова практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Подростковый возраст – период, когда общение со сверстниками становится важнейшим условием гармоничного развития. Молодые люди стремятся быть частью группы, где их понимают и принимают. Степень вовлеченности же зависит от конкретной личности. Не все стремятся к полному слиянию с группой, для многих важно общение без потери собственной уникальности. Если ребенок привык много читать, размышлять и увлекаться хобби, он менее подвержен влиянию окружающих.

Однако Макарова подчеркнула, что каждый человек нуждается как в коллективе, так и в уединении, и этот баланс естественен. Собственно, как и подражание, являющееся неотъемлемой частью социализации, при этом ключевым остается сохранение внутреннего "я".

"Однако диносьюты, как и квадроберы, по своей сути близки к ролевым играм в животных. В норме они характерны для детей младшего возраста, примерно до 5–7 лет. После этого подобные направления не соответствуют возрастным задачам развития. Дальше ребенок должен переключаться на более зрелые увлечения: спорт, музыку, творчество и другие направления, где может проявить себя индивидуально", – предупредила психолог.

Эксперт пояснила, что подобные хобби у детей старше 10 лет могут указывать на склонность к инфантилизму. В этом возрасте естественно стремиться к взрослению, ведь самостоятельность дает свободу в тех или иных действиях. Погружение в ролевые игры на данном этапе часто расценивается как признак незрелости, подчеркнула она.

Чтобы своевременно выявить перемены в поведении ребенка, эксперт посоветовала родителям укреплять доверительные связи не в подростковый период, а с самого раннего детства. Тогда он станет открыто делиться переживаниями и замыслами, и взрослые смогут заметить тревожные нюансы на ранней стадии, заключила Макарова.

