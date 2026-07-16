Сход вагонов в Пермском крае мог произойти из-за размыва путей

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Причиной схода вагонов на перегоне в Пермском крае мог стать локальный размыв земляного полотна. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что обошлось без пострадавших, движение пассажирских и грузовых составов в обоих направлениях временно остановлено до окончания аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, отмечается отсутствие угрозы для экологии. Эксперты проводят осмотр подвижного состава и путевой инфраструктуры.

Организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК) сообщила, что на перегоне Кишерть – Шумково произошел сход вагонов грузового поезда и одной секции локомотива. В результате ЧП девять пассажирских поездов были вынуждены приостановить движение.