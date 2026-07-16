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16 июля, 07:45

Город

Почти 5 тыс пар зарегистрировали брак в столичных центрах госуслуг с начала лета

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои документы"

Почти 5 тысяч пар молодоженов зарегистрировали свой брак в столичных центрах госуслуг с начала лета, передает портал мэра и правительства Москвы.

Лидером по числу неторжественных церемоний стал флагманский офис на северо-западе города – 110 пар. На втором месте с 89 зарегистрированными браками оказался центр госуслуг района Выхино-Жулебино, а на третьем – флагманский офис ЮАО (88 браков).

Самой популярной датой для заключения брака стало 26 июня 2026 года (26.06.2026) в этот день специалисты офисов оформили 787 семейных союзов. Еще одной востребованной датой стало 6 июня (06.06.2026), в эту дату зарегистрировали 664 брака.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в текущем году в столице появились четыре новые локации для выездных регистраций. Заключить брак можно в отреставрированной усадьбе Воронцово и на Гоголевском бульваре в рамках проекта "Лето в Москве", а также на двух площадках фестиваля "Театральный бульвар" – на Чистопрудном бульваре и у Политехнического музея.

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