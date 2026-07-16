Трамваи четырех маршрутов задерживаются на Бауманской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи четырех маршрутов по техническим причинам задерживаются в районе остановки МГТУ имени Н. Э. Баумана на Бауманской улице, передает Дептранс Москвы.

Уточняется, что это касается трамваев № Т2, 4, 43 и 50. Маршруты временно изменены, поэтому пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее горожан предупреждали, что 18 и 19 июля изменится график движения поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3). На Ленинградском направлении при следовании из центра в сторону станции Зеленоград-Крюково интервалы между составами частично увеличат до 40 минут.

Кроме того, электрички будут проезжать без остановки станцию Лихоборы, а часть поездов не остановится на станциях Останкино и Моссельмаш. При движении в центр (к станции Ипподром) интервалы на Ленинградском направлении частично увеличены до 25 минут.

