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16 июля, 07:21

Политика

Трамп ввел пошлины в размере 25% на импорт из Бразилии

Фото: Getty Images/NurPhoto /Jakub Porzycki

Вашингтон ввел 25% торговые пошлины на большую часть товаров, поставляемых из Бразилии в США. Соответствующее поручение американскому торговому представительству дал президент Дональд Трамп, сообщил в соцсети X государственный секретарь США Марко Рубио.

Политик подчеркнул, что поводом для таких экономических мер стали недобросовестные действия бразильского руководства. Госсекретарь прямо обвинил президента Луиса Инасиу Лулу да Силву и его правительство в срыве переговоров с Соединенными Штатами.

По его словам, Лула поставил личные амбиции выше заключения сделки, которая могла бы пойти на пользу бразильскому народу. Кроме того, Рубио подверг критике экономический курс Бразилии, назвав его губительным как для самих бразильцев, так и для американской стороны.

Ранее Трамп заявил, что решение по новому санкционному законопроекту против России, инициированному покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), будет принято в ближайшее время. Американский лидер подчеркнул, что документ находится в стадии активного обсуждения.

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