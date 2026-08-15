Эксперт Евстигнеев: зумеры боятся проявлений старости уже с 20 лет

Россияне все чаще сталкиваются с синдромом возрастной дисморфофобии, то есть страхом старения: если раньше такие мысли возникали лишь к 40, то теперь они волнуют уже примерно в 20 лет, заявили эксперты. С чем связана тенденция, чем она опасна и с какого возраста стоит применять антиэйдж-уход, разбиралась Москва 24.

Осязаемая валюта

Современное поколение столкнулось с беспрецедентной клинической картиной: синдром возрастной дисморфофобии разворачивается не в 45 и даже не в 35 лет, а в момент биологического и эстетического пика организма – в 20–22 года, заявил в беседе с Москвой 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

По его словам, если предыдущие поколения обращались к антивозрастной медицине по факту проявления биологических изменений, то зумеры запустили процесс превентивного невроза. Они пытаются купировать симптомы периода, который физиологически еще даже не начался.

"Чтобы расшифровать причину этого страха, нужно заглянуть во внутренний интерьер человеческого мозга. Зумеры – первое поколение, чья социализация проходила в условиях непрерывного цифрового самонаблюдения. Фронтальная камера, соцсети и фильтры изменили то, как мозг распознает лица", – рассказал он.

Особенно это затронуло участок, который занимается анализом внешности: эволюционно мозг привык видеть собственное отражение мельком, в неидеальных поверхностях и в движении. Сегодня же префронтальная кора и миндалевидное тело вынуждены 24/7 обрабатывать статичное, микроскопически точное изображение собственного "я".





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Постоянное сравнение с отфильтрованными изображениями меняет восприятие реальности. Когда девушка смотрит на себя в зеркало без обработки, ее мозг воспринимает естественные черты – морщинки, текстуру кожи, мимику – как угрозу. Вместо того чтобы видеть себя живой и здоровой, она чувствует страх и дискомфорт. Мозг ошибочно считывает нормальную физиологию как системный сбой.

В результате любые естественные изменения кожи перестают восприниматься как неизбежный ход времени. Евстигнеев уверен, что префронтальная кора начинает трактовать их как личный провал, недостаточность усилий, отсутствие дисциплины или недостаток денег. То есть прогресс не избавил от страха старения – он просто перенаправил его, и теперь люди не перестают сканировать свою внешность, чтобы найти малейший повод для вмешательства.

"Однако под нейробиологическим пластом лежит еще более глубокая психологическая и социокультурная драма. Зумеры входят во взрослую жизнь в эпоху тотальной экономической, геополитической и социальной турбулентности. Когда привычные социальные лифты сбоят, горизонт планирования сжимается. Да и взрослый мир не предлагает понятной стабильности, то есть юность превращается в единственную высоколиквидную и осязаемую валюту", – предупредил психолог.

В представлении 20-летних гладкая кожа – это про биологическую броню, гарантирующую социальное принятие, добавил эксперт. А еще энергоресурс, привлекательность для работодателей и право на ошибку. Специалист уверен, что боязнь потерять молодость в 20 – это смещенный страх перед будущим, необходимостью взрослеть в мире, который не дает гарантий.

При этом зумеры воспринимают возраст не как время приобретения мудрости, статуса и автономии (как это было для предыдущих поколений), а как этап утраты своего главного защитного актива, пояснил он.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Чтобы разомкнуть эти тиски, важно переписать сам сценарий взаимодействия со своим телом. Превентивный уход работает во благо, только когда им движет забота и нейробиологический гигиенический интерес, а не страх перед каждой улыбкой. Настоящий антивозрастной протокол XXI века начинается не с иголки косметолога, блокирующей мимику, а с восстановления чувства базовой безопасности нервной системы.

Как только человек обретает внутреннюю субъектность, мозг перестает трактовать естественную физиологию как угрозу. Лицо наконец перестает быть площадкой для эстетического аудита и вновь становится проводником искреннего человеческого контакта, заключил Евстигнеев.

Профилактика

Эксперт по здоровой коже, исполнительный директор клиники косметологии Василина Миронова также увидела причину в доступности информации. Благодаря интернету молодые люди моментально получают знания о здоровье, красоте и уходе за кожей.

Второй же фактор – изменение образа жизни и внешних условий. Это загрязнение окружающей среды, активное ультрафиолетовое излучение (главный фактор фотостарения), стресс, особенности питания и вредные привычки.

Третьим фактором специалист считает изменение самого понятия красоты и ухода. Современное молодое поколение четко осознает, что профилактика старения значительно важнее и эффективнее последующей коррекции. Предотвращение проблем обходится проще и дешевле, чем их устранение, поэтому акцент сместился с лечения на предупреждение.



Василина Миронова эксперт по здоровой коже, исполнительный директор клиники косметологии Заботиться о коже рекомендуется начинать с подросткового возраста. Оптимальный период для обращения к дерматологу-косметологу – 13–16 лет. В это время важно регулировать активность сальных желез, чтобы предотвратить развитие акне. Стоит помнить, что запущенные проблемы в юности могут усугубиться к 20 годам.

По ее мнению, уже к 18 годам уход должен включать правильное домашнее очищение, его также важно подбирать по советам косметолога. Речь идет не только о демакияже, но и борьбе с загрязнениями кожи.

После умывания наносится тоник для восстановления липидно-водного баланса, затем сыворотка (легкая, питательная, витаминная или против акне – в зависимости от потребностей). После ее впитывания наносится крем подходящей текстуры: легкий, лечебный или более плотный.

"Эти этапы должны быть частью ежедневного ухода дважды в день – утром и вечером. Также с 18 лет после консультации с косметологом можно проводить чистки лица, которые подбираются в зависимости от состояния кожи", – объяснила Миронова.

Также эксперт уточнила, что при сохранении базового ухода с 24 лет можно начинать добавлять легкую профилактику антиэйдж. С точки зрения косметологии в этом возрасте уже допустимо и проведение ботулинотерапии по показаниям. Например, при наличии выраженных заломов, которые могут возникать даже у пациентов 22–23 лет.

Кроме того, по словам специалиста, после 25 можно вводить мезотерапевтические процедуры для увлажнения кожи, а ближе к 30 – биоревитализацию. Уже после 30 можно добавлять активные антивозрастные компоненты – ретиноиды и пептиды.





Василина Миронова эксперт по здоровой коже, исполнительный директор клиники косметологии В возрасте до 30 лет стоит избегать агрессивных лазерных шлифовок, которые сильно высушивают кожу и оказывают глубокое воздействие. Не рекомендуется также злоупотреблять аппаратными методиками, такими как SMAS-лифтинг и игольчатый RF-лифтинг.

Воздействуя на глубокие слои, эти процедуры до 30 лет могут истончать кожу и истощать ее ресурсы.