Замглавы "Аэрофлота" Панов сообщил об увольнении из компании

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Заместитель генерального директора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов на странице в Facebook сообщил об увольнении из компании.
"Уехали из России. Ушел из "Аэрофлота". Старая жизнь закончилась", – написал он.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов покинул свой пост. Однако позднее пресс-служба перевозчика опровергла эту информацию, уточнив, что он продолжает исполнять свои служебные обязанности.
Также стало известно, что генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков заявил об уходе с должности. Он написал письмо на имя сотрудников компании, где сообщил, что это решение было для него непростым. Калмыков останется в России и займется развитием других проектов.
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