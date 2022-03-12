Замглавы "Аэрофлота" Панов сообщил об увольнении из компании

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Заместитель генерального директора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов на странице в Facebook сообщил об увольнении из компании.

"Уехали из России. Ушел из "Аэрофлота". Старая жизнь закончилась", – написал он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов покинул свой пост. Однако позднее пресс-служба перевозчика опровергла эту информацию, уточнив, что он продолжает исполнять свои служебные обязанности.

Также стало известно, что генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков заявил об уходе с должности. Он написал письмо на имя сотрудников компании, где сообщил, что это решение было для него непростым. Калмыков останется в России и займется развитием других проектов.

