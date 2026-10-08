На новых банкнотах Банка Англии появятся тупик, сипуха, шмель и еж

Фото: ТАСС/Zuma

Изображения атлантического тупика, обыкновенной сипухи, земляного шмеля и европейского ежа появятся на новых британских банкнотах. Об этом сообщил Банк Англии по итогам голосования, прошедшего еще летом 2026 года.

На голосование было вынесено 18 зверей. Больше всего голосов, помимо шмеля, сипухи и ежа, набрала рыжая лисица. Однако регулятор решил заменить ее на атлантического тупика, получившего шестое место, чтобы на одной из новых купюр был изображен представитель морской фауны.

При этом, какое животное появится на каком номинале новых банкнот, определят позднее.

Сейчас на британских банкнотах размещены изображения бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля, писательницы Джейн Остин, художника Уильяма Тернера и математика Алана Тьюринга. Замена портретов исторических фигур вызвала резкую критику со стороны консервативной части британского общества.

Ранее Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Купюра посвящена Центральному федеральному округу. Защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны соответствуют образцу номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.

