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08 октября, 13:08

Экономика
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Греф: современный российский инвестор разбирается в инструментах и использует ИИ

Греф описал современного российского инвестора

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что современный российский инвестор стал лучше разбираться в финансовых инструментах и терминологии, а также активнее использовать искусственный интеллект при принятии решений. Такой портрет он представил на форуме "СберИнвестиции".

Греф отметил, что за последние несколько лет поведение инвесторов изменилось. Если в 2020 году решения нередко принимались спонтанно, то теперь участники рынка увереннее ориентируются в финансовых понятиях и технологиях. В частности, Греф упомянул понимание разницы между номинальной и реальной ставками и знание таких инструментов, как флоатеры.

При этом эмоциональность, по мнению главы Сбербанка, остается одной из проблем для розничных инвесторов. Главной ошибкой он назвал панику – Греф посоветовал не принимать решения под влиянием эмоций и не идти на неоправданный риск, отдельно отметив, что особенно не стоит делать это с утра в понедельник.

Для борьбы с паникой Греф предложил использовать ИИ-агентов. Одновременно он рекомендовал инвесторам заранее оценивать возможные риски, определять наиболее значимые из них и диверсифицировать вложения с учетом собственных целей.

Отдельно глава Сбербанка призвал не переживать из-за упущенных возможностей и не сравнивать свои результаты с чужими.

"Если бы вы не посадили 20 лет назад дерево, то, может быть, самое лучшее время его посадить – сегодня, а не ждать завтра и не сожалеть о том, что у соседа дерево на 10 метров уже выросло. Может быть, ваше будет ветвистее", – отметил Греф.

Ранее Греф назвал страх и лень двигателями прогресса. Он отметил, что развитие ИИ уже меняет ЖКХ, транспорт, образование, здравоохранение и промышленность, а вместе с этим требует перестройки организационных структур. В качестве примера Греф привел мусорное ведро с педалью, появление которого, по его словам, стало результатом стремления человека упростить повседневную жизнь.

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