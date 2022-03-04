Гендиректор "Победы" Калмыков объявил об уходе из компании

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Гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков заявил об уходе с должности, сообщает RT.

Он написал письмо на имя сотрудников компании, где сообщил, что это решение было для него непростым.

"Поверьте, для меня это очень больно", – заявил Калмыков.

Он также отметил, что состояние компании сейчас абсолютно устойчивое, на счетах находится рекордный объем денежных средств, отсутствуют кредитные обязательства.

По словам Калмыкова, он остается в России и займется развитием других проектов, где сможет принести больше пользы.

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