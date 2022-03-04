Гендиректор "Победы" Калмыков объявил об уходе из компании

Фото: Агентство "Москва"
Гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков заявил об уходе с должности, сообщает RT.
Он написал письмо на имя сотрудников компании, где сообщил, что это решение было для него непростым.
"Поверьте, для меня это очень больно", – заявил Калмыков.
Он также отметил, что состояние компании сейчас абсолютно устойчивое, на счетах находится рекордный объем денежных средств, отсутствуют кредитные обязательства.
По словам Калмыкова, он остается в России и займется развитием других проектов, где сможет принести больше пользы.
Ранее сообщалось, что бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий выйдут из совета директоров Альфа-Банка. Главой совета директоров станет президент организации Олег Сысуев. В настоящий момент он работает в должности первого заместителя председателя совета директоров.
Недавно также Александр Пономаренко отказался от полномочий председателя совета директоров Шереметьево после того, как он был внесен в санкционный список Евросоюза.
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