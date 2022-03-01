Британия приняла закон, запрещающий заход судов РФ в порты королевства

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Великобритания приняла закон, согласно которому вводится запрет кораблям из России заходить в порты государства, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса Гранта Шэппса.

"Мы только что стали первой страной, которая приняла закон о полном запрете для всех судов, связанных с Россией, входить в британские порты", – заявил Шэппс.

До этого глава Минтранса объяснил, что ограничение будет касаться любого судна, которое, по оценке британской столицы, принадлежит, контролируемо, зафрахтовано или управляемо любым человеком, связанным с РФ, или подпавшими под санкции персонами, и которое передвигается под флагом России и зарегистрировано в этой стране.

Ранее Испания предложила закрыть европейские порты для российских судов из-за ситуации вокруг Украины. Такое мнение высказал глава МИД королевства Хосе Мануэль Альварес.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.