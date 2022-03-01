Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-Банка

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Бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен выйдут из совета директоров Альфа-Банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы кредитной организации.

"В составе совета директоров Альфа-Банка произойдут изменения. В ближайшее время из его состава выйдут Михаил Фридман, Петр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий", – сообщили в банке.

Главой совета директоров станет президент организации Олег Сысуев. В настоящий момент он работает в должности первого заместителя председателя совета директоров.

Накануне стало известно, что Фридман и Авен были включены в новый санкционный список Евросоюза. Помимо них, ограничения затронули Игоря Сечина, Алишера Усманова, Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

Ранее ЕС ввел санкции против ряда российских банков. Они коснулись Альфа-Банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка. В частности, ЕС запретил предоставление всем юридическим лицам доступа к рынку капитала и любым видам финансовых услуг.

Поводом для обострения ситуации стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.