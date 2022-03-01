Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

политика

12:17

Пономаренко отказался от полномочий председателя совета директоров Шереметьево

политика

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Александр Пономаренко отказался от полномочий председателя совета директоров Шереметьево после того, как он был внесен в санкционный список Евросоюза. Об этом говорится в личном заявлении Пономаренко, распространенном пресс-службой аэропорта.

"В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения", – приводит текст заявления ТАСС.

Также Пономаренко подчеркнул, что не знаком с главой Крыма Сергеем Аксеновым и никогда с ним не встречался.

Он добавил, что в связи с обстоятельствами считает необходимым сложить с себя полномочия председателя совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево".

Ранее в новый санкционный список США включили Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

28 февраля Евросоюз представил новый список россиян, в отношении которых введены санкции. В их числе – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, в черный список ЕС включены бизнесмены Игорь Сечин, Алишер Усманов, Петр Авен и Михаил Фридман.

В санкционные списки Евросоюза также вошли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Минстроя Ирек Файзуллин. Помимо них, ограничения затронули председателя совета директоров аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Эксперт прокомментировал введение санкций против РФ

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать