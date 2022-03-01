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Александр Пономаренко отказался от полномочий председателя совета директоров Шереметьево после того, как он был внесен в санкционный список Евросоюза. Об этом говорится в личном заявлении Пономаренко, распространенном пресс-службой аэропорта.

"В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения", – приводит текст заявления ТАСС.

Также Пономаренко подчеркнул, что не знаком с главой Крыма Сергеем Аксеновым и никогда с ним не встречался.

Он добавил, что в связи с обстоятельствами считает необходимым сложить с себя полномочия председателя совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево".

Ранее в новый санкционный список США включили Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

28 февраля Евросоюз представил новый список россиян, в отношении которых введены санкции. В их числе – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, в черный список ЕС включены бизнесмены Игорь Сечин, Алишер Усманов, Петр Авен и Михаил Фридман.

В санкционные списки Евросоюза также вошли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Минстроя Ирек Файзуллин. Помимо них, ограничения затронули председателя совета директоров аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

