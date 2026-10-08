AP: супруга Мадуро могла перенести сердечный приступ в тюрьме США

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Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес, вероятно, пережила легкий сердечный приступ в июле, пока содержалась под стражей в США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ее адвокатов.

Как уточнили защитники, Флорес сбросила 25 фунтов – это 11,3 килограмма. Врачи предупредили, что ей может понадобиться операция на сердце.

Кроме того, у женщины, по словам адвокатов, появились шрамы после событий 3 января.

В тот день США нанесли массированный удар по Венесуэле. В ходе этого удара Мадуро и Флорес захватили и вывезли из страны. Президент США Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Также СМИ сообщали, что власти США предъявят им новые обвинения в связи с пытками американцев, содержавшихся под стражей властей Венесуэлы в последние годы.

Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес. При Мадуро она была исполняющей обязанности вице-президента.

